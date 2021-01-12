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الفرج وهيون سو ينعشان تدريبات الهلال قبل الكلاسيكو مع الأهلي

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الفرج وهيون سو ينعشان تدريبات الهلال قبل الكلاسيكو مع الأهلي

أعلن نادي الهلال مشاركة الثنائي الكوري الجنوبي جانغ هيون سو وسلمان الفرج في التدريبات الجماعية والمناورة الفنية التي أجرها الفريق الأول لكرة القدم اليوم تأهباً لملاقاة الأهلي دورياً.

ميدانياً أجرى كبير الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مراناً اعتيادياً؛ استعداداً لمواجهة مضيفه "الأهلي" يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ركز الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو في الحصة التدريبية على النواحي الفنية والتكتيكية، عمد المدرب الروماني إلى تطبيق جمل تكتيكية وفنية عبر مناورة على جزء من مساحة الملعب، قبل أن يختتم الجهاز الفني تدريبات اليوم بمناورة على نصف مساحة الملعب، وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلـس إدارة النـادي الأستاذ فهد بن نافل.

وأجرى اللاعب علي آل بليهي مرانـاً لياقياً بالجري وأداء تدريبات متنوعة بالكرة، ويؤدي الفريق عصر الغد مرانه الرئيس استعداداً لمواجهة "الأهلي"؛ وذلك في مقر النادي.

وفي سياق متصل وافقت إدارة نادي الهلال على إعارة مهاجمه رياض الغامدي إلى صفوف نجران، لمدة 6 أشهر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأعلن نادي نجران على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن إدارة النادي أنهت إجراءات التعاقد مع المهاجم الشاب رياض الغامدي، ليدعم صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

الفرج وهيون سو ينعشان تدريبات الهلال قبل الكلاسيكو مع الأهلي

الفرج وهيون سو ينعشان تدريبات الهلال قبل الكلاسيكو مع الأهلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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