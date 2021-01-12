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وزير يمني يدين محاكمة 24 بهائيًا من قبل الحوثيين في صنعاء

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وزير يمني يدين محاكمة 24 بهائيًا من قبل الحوثيين في صنعاء وزير يمني يدين محاكمة 24 بهائيًا من قبل الحوثيين في صنعاء

مصراوي Masrawy

06:33 م الثلاثاء 12 يناير 2021

صنعاء - (د ب أ)

أدان معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في اليمنية، المعترف بها دوليًا، اليوم الثلاثاء، استهداف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران للاقليات في مناطق سيطرتها ومنهم أعضاء الطائفة البهائية.

وقال الإرياني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن مليشيا الحوثي تواصل عقد جلسات محاكمة غير قانونية لـ 24 من الطائفة البهائية، بينهم ستة من قيادات الطائفة تم ترحيلهم إلى خارج اليمن بعد أعوام من اعتقالهم ونهب أموالهم وممتلكاتهم في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن جريفيث بإدانة هذه المحاكم ، داعيًا إلى "وقف كل أشكال الملاحقة والتضييق الذي تمارسه مليشيا الحوثي على الأقليات الدينية ومنها الطائفة البهائية، وضمان حق عودة المرحلين منهم لبلادهم دون قيد أو شرط".

وعقدت جماعة الحوثي جلسات غيابية لمحاكمة البهائيين خلال الأيام الماضية، على الرغم من نفيهم خارج البلاد.

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