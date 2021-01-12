رئيس الشيوخ يهنئ "الجبالي" لانتخابه رئيسًا لمجلس النواب

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مصراوي Masrawy

تقدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بالتهنئة للمستشار حنفي علي الجبالي بانتخابه رئيسًا لمجلس النواب، متمنيًا له التوفيق في أداء رسالته السامية التي ناطها به الدستور والقانون.

وأعرب "عبدالرازق" عن رغبة مجلس الشيوخ الصادقة في دعم مجلس النواب الموقر في أداء تلك الرسالة في إطار من التعاون والتكامل اللازمين لانجاز المهام البرلمانية الموكولة للمجلسين على النحو الذي تتحقق به مصلحة الدولة المصرية في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

كانت النائبة فريد الشوباشي، رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، أعلنت فوز المستشار حنفي الجبالي، برئاسة البرلمان لمدة 5 سنوات بحصوله على 508 أصوات من إجمالي 587 عضوًا.

وساهم دعم حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية البرلمانية، وأحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر، في تحقيق الأفضلية لرئيس المحكمة الدستورية السابق في الانتخابات التي نافس فيها 3 مرشحين أخرين هم النواب محمد أبو هميلة والنائب أحمد دراج والنائب محمد مدينة.

ووجه "الجبالي" الشكر لأعضاء النواب على انتخابه رئيسًا للمجلس، مؤكدًا أنه لا فارق بين من وافق ومن اعتراض، فتلك هيّ الديمقراطية التي أساسها تعدد وجهات النظر.

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