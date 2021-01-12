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ضبط 400 مواطن خالفوا ارتداء الكمامة بالقليوبية

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ضبط 400 مواطن خالفوا ارتداء الكمامة بالقليوبية ضبط 400 مواطن خالفوا ارتداء الكمامة بالقليوبية

مصراوي Masrawy

06:21 م الثلاثاء 12 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت أجهزة محافظة القليوبية، بالتعاون مع مديرية الأمن والإدارة العامة لمرور القليوبية، اليوم الثلاثاء، 400 مواطن خالفوا ارتداء الكمامة، وجرى توقيع الغرامة الفورية عليهم.

يأتي ذلك في إطار التزام المواطنين بتنفيذ التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء للحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

تابع المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان تنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة ، وتعليمات وزارة التنمية المحلية، حيث بدأ الأحد الماضى تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وقامت الإدارة العامة لمرور القليوبية، بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بحملات مكبرة، حيث جرى تحرير 4558 محضر للمخالفين على مدار 9 أيام.

أسفرت الحملات المشتركة بالمراكز والمدن، عن توقيع غرامة مالية قدرها 50 جنيها على 400 مواطنا ومواطنة وجرى إحالة بعض المخالفين للنيابة لرفضهم تسديد الغرامة فوريًا.​

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