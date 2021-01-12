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فريدة الشوباشي تشكر على دعمه المستمر للمرأة

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فريدة الشوباشي تشكر السيسي على دعمه المستمر للمرأة فريدة الشوباشي تشكر على دعمه المستمر للمرأة

مصراوي Masrawy

06:10 م الثلاثاء 12 يناير 2021

وجهت فريدة الشوباشي رئيسة الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، الشكر للقيادة السياسية على إجراء الانتخابات البرلمانية في ظل الظروف الصعبة وهي انتشار ، مؤكدة أن نموذج يحتذى به في العملية الانتخابية البرلمانية في ظروف كورونا.

وقالت فريدة الشوباشي، في كلمة عقب انتهاء الأعضاء من أداء اليمين الدستوري اليوم الثلاثاء، إن الدولة المصرية نجحت في إجراء الانتخابات في ظروف صعبة وبحكمة قيادتها وأشاد به العالم أجمع.

كما وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح على دعمه المستمر للمرأة المصرية، مؤكدة أن تمثيل المرأة في هذا المجلس هي الأولى في تاريخ الحياة النيابية المصرية.

كما ووجهت الشكر للهيئة العامة للانتخابات على دورها في العملية الانتخابية البرلمانية، مقدمة شكر خاص للراحل المستشار إبراهيم لاشين رئيس اللجنة على مجهوداته خلال عملية الانتخابات.

كما أشادت الشوباشي بدور القوات المسلحة والشرطة في تأمين العملية الانتخابية منذ بداية الاقتراع وحتى إعلان النتائج.

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