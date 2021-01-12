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بدء فرز الأصوات لاختيار رئيس مجلس النواب

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بدء فرز الأصوات لاختيار رئيس مجلس النواب بدء فرز الأصوات لاختيار رئيس مجلس النواب

مصراوي Masrawy

06:09 م الثلاثاء 12 يناير 2021

بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات رئيس مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني 2021 /2026 في فرز أصوات الأعضاء بعد عملية الاقتراع على منصب رئيس المجلس.

وتقدم كل من النواب المستشار حنفى جبالى ومحمد صلاح أبو هميلة وأحمد عبد الحكيم يوسف دراج ومحمد مدينة للترشح على منصب رئيس مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني.

وأعلنت رئيس الجلسة الافتتاحية فريدة الشوباشي فتح باب الترشح وتقدم النواب السابقين الذكر للترشح بناء على قانون مجلس النواب واللائحة الداخلية.

وكما شكلت رئيس الجلسة لجنة للإشراف على إجراء انتخاب رئيس المجلس للفصل التشريعي الثاني، مؤكدة أن هذه اللجنة تضم مجموعة من النواب ممثلين عن مختلف الأحزاب داخل المجلس.

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