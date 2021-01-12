أخبار عاجلة

السودان تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مفخخة باتجاه المملكة -
شاهد.. مواطنة تبادر بجمع النفايات بعد أن تركها متنزهون بمكة -
كورونا .. الأردن تسجل 957 إصابة جديدة و8 وفيات و1623 حالة شفاء -
وزير العدل يطلق النظام الإلكتروني "تنفيذ" بجميع محاكم التنفيذ -
أمير مكة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا -
"هاريس" تستقيل من مجلس الشيوخ استعداداً لتنصيبها نائبة لـ"بايدن" -
"الفيصل" يرعى ندوة "المملكة المستقبل في ضوء تطلُّعات الملك سلمان" -
طلب إحاطة لرئيس الحكومة لعدم تنفيذ "استثناء المرأة الحامل والمعيلة من الحضور" بسبب "كورونا" -
أليكسي نافالني: المعارض الروسي يغادر ألمانيا متجها إلى موسكو -
رئيس جامعة الملك خالد يوجه بضرورة تفعيل آليات استقبال المستجدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بالأسماء.. قرار بانتداب وتكليف 10 قيادات بوزارة الري

Print
بالأسماء.. قرار بانتداب وتكليف 10 قيادات بوزارة الري بالأسماء.. قرار بانتداب وتكليف 10 قيادات بوزارة الري

مصراوي Masrawy

06:04 م الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب-أحمد مسعد :

أصدر الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، قرارًا وزاريًا بانتداب وتكليف 10 قيادات بالوزارة.

نص القرار الوزراي الذي حمل رقم 9 لسنة 2021، على أنه تُجرى الانتدابات والتكليفات لعدد من المسئولين، أولهم المهندس حمدي شوقي مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والري بالمحافظات، للعمل مدير عام الإدارة العامة لصيانة صرف شرق المنوفية بالهيئة العامة لمشروعات الصرف.

شمل القرار تكليف لكل من المهندس السيد عبد الجواد حسن، والمهندس عبد الرازق محمد عبد النبي، والمهندس أنور نجيب حسن، والمهندس ياسر محمد إسماعيل، والمهندس محمد أحمد لطفي، والمهندس محمد فتحي محمد، والمهندس خالد أحمد عبد الرحيم، والمهندس محمد الشحان حسن، والمهندسة داليا فكري زكي.

IMG-20210112-WA0018

IMG-20210112-WA0019

40ef4d5c0e.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية

سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية

شبكة عيون الإخبارية