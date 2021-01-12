"عبد العزيز بن ناصر" يدشن المعرض الشخصي للفنانة أماني غيث بجدة

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يضم 50 لوحة في الفن التجريدي تحت شعار المرأة السعودية ورؤية 2030

دشن الأمير عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز مساء أمس المعرض الشخصي الفني الأول للفنانة التشكيلية أماني غيث في جاليري زوايا بجدة.

ويضم المعرض أكثر من 50 لوحة من الفن التجريدي تحت شعار المرأة السعودية ورؤية 2030 بما يعكس ما وصلت إليه المرأة من تطور في العديد من المجالات التنموية من خلال التعبير عن الأفكار والواقع بإنتاج أعمال تعكس طموح المرأة السعودية وإبداعها.

وقالت الفنانة أماني: "يأتي هذا المعرض اتساقًا مع توجه وزارة الثقافة لدعم الفنون البصرية من خلال استراتيجية الوزارة بالمساهمة في إثراء قطاع الفنون البصرية، وتشجيع المبادرات الوطنية التي تعكس تدفق عطاء الفنانين لاحتواء الإبداع البصري".

وتعد الفنانة أماني غيث إحدى أبرز الفنانات التشكيليات في الفن التجريدي في السعودية؛ حيث برزت في العديد من المعارض الجماعية حيث شاركت في 18 معرضًا جماعيًّا جاءت أعمالها متميزة ومنفردة من حيث الفكرة والهدف، وتعمل مدربة ومحاضرة في قطاع الفنون التشكيلية، كما نظمت العديد من الدورات التدريبية وساهمت في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة بالتدريب والدعم لتفجير طاقاتهم ومواهبهم ضمن مشروعها الاجتماعي لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة: شركاء معكم في بناء الوطن.

ووصفت "غيث" الفنون البصرية بأنها أسرع قنوات الاتصال لنقل الفكرة والهدف إلى الإنسان في المجتمع، مبينة أن لفنون التشكيلية استجابة لواقع الحال الاجتماعي في المجتمعات، ومن هنا تأتي أهمية ثقافة الفن التشكيلي بكافة أنواعه ومدارسه في للفنان باعتباره متفاعلًا مع الثقافة السائدة في المجتمع والعوامل المحيطة والمتغيرات من حوله.