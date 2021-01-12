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"الثقافة" تفتح التسجيل في "المخيم الافتراضي" لبرنامج حاضنة الأزياء

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"الثقافة" تفتح التسجيل في "المخيم الافتراضي" لبرنامج حاضنة الأزياء "الثقافة" تفتح التسجيل في "المخيم الافتراضي" لبرنامج حاضنة الأزياء
يستهدف ذوي الخبرة القليلة من رواد الأعمال وأصحاب العمل الحر

يُفتح اليوم باب التسجيل للمرحلة الثانية "المخيم التدريبي الافتراضي" من برنامج حاضنة الأزياء الذي أطلقته وزارة الثقافة ضمن مبادرة النهوض بريادة الأعمال الثقافية بدعم من برنامج جودة الحياة.

وتهدف الوزارة من خلاله إلى دعم رواد الأعمال والمواهب المهتمة بالأزياء، على أن تستمر مدة التسجيل حتى الثامن عشر من يناير الجاري وذلك من خلال الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/fashion_bootcamp.

ويستهدف البرنامج، الذي ينطلق 28 فبراير، ويستمر حتى 4 مارس، ذوي الخبرة القليلة من رواد الأعمال والممارسين وأصحاب العمل الحر في مجال الأزياء، وذلك من خلال ورش عمل لمجموعة من المتحدثين وقادة الفكر من الأوساط الأكاديمية ورجال الأعمال السعوديين والمؤسسات العالمية في مجال الأزياء.

وسيتمكن المشاركون في المخيم الافتراضي من التعمق في أدوات الأعمال من خلال تجربة تعليمية تركز على تطوير المشاريع التجارية وغرس أسس التواصل وبناء الشراكات، إضافة إلى التدرب على تطوير نماذج أعمال تتمحور حول العميل، وتقييم وضع السوق، والتعرف على طرق الشراكة الاستراتيجية، وكيفية الاستفادة من النماذج الأولية لتنفيذ الفكرة بأسلوب يقلل من التكاليف.

يُشار إلى أنه سبق الإعلان في المرحلة الأولى عن التسجيل في "هاكاثون الأزياء" الذي ينطلق يوم الخميس 14 يناير لمدة ثلاثة أيام مكثفة، فيما سيتم الإعلان في الأسابيع القادمة عن فتح باب التسجيل للمرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج "حاضنة الأزياء" التي ستُنفذ على مدى 5 أشهر.

يُذكر أنه يتنافس في الهاكاثون 150 مشاركاً ضمن 33 فريقا يتم اختيارهم من بين ما يقارب 1500 طلب للالتحاق، فيما سيتم توزيع عدة جوائز على الفائزين، منها رحلة للفريق الفائز بالمركز الأول إلى أسبوع الموضة في مدينة ميلانو الإيطالية.

يأتي برنامج "حاضنة الأزياء" بدعم من وزارة الثقافة ضمن مسار "التعلم مدى الحياة" الذي يهدف لتنمية القدرات الثقافية بالتعاون مع عدد من الرعاة من القطاع العام مثل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، والهيئة للملكية الفكرية، إضافة لمجموعة من الرعاة من القطاع الخاص مثل: مجموعة شلهوب، ولومار للثياب، ومتجر البيع بنظام التجزئة "فيمي9" (femi9)، والعلامة التجارية ذات التأثير الاجتماعي للأزياء المعاد تدويرها "آر كوليكتف" (R-Collective).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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