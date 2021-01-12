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جى بي سي نيوز :- قال مساعد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية غازي شركس، الأحد، إنّ لقاح "سينوفارم" الذي أنتجته شركة صينية، "فيروس كورونا مقتول" ويعطى على جرعتين في العضل بفارق 21 يوما.

وأضاف شركس : أنه "بعد إعطاء الجرعتين للشخص يتم تكوين أجسام مضاده للفيروس".

وتابع : "الفيروس المقتول يتعرف عليه الجهاز المناعي لدى الإنسان ويبدأ بتكوين أجسام مضادة له دون أن يحدث إصابة بكورونا، وهذا هو الهدف من اللقاح المقتول، حيث إنه يُعطي شكل وتكوين الفيروس للجهاز المناعي ليبدأ بتكوين الأجسام المضادة".

وأشار شركس إلى أن "اللقاح المقتول آثاره الجانبية تتمحور في موضع الحقن من ألم وتورم واحمرار، وقد يحدث تعب عام وصداع وارتفاع في درجة الحرارة".

وبين، أنه "لم تسجل أعراض حساسية من لقاح سينوفارم".

وقال : "فايزر معمول بتقنية متطورة أكثر، تم استخلاص الحمض النووي من الفيروس ويتم حقنه بجسم الإنسان، والحمض النووي يعمل على تشكيل بروتين الفيروس؛ فالجسم يتعرف على البروتين ويبدأ بصنع أجسام مضادة للبروتين الموجود على أساس أنه فيروس دخل الجسم، التقنية مختلفة لكن الفعالية ذاتها" .

ولفت النظر إلى أن لقاح الفيروس "فعال مع الحالات المتحورة، لأن الأجسام المضادة تنشأ ولا تميز الفيروس بأكثر من جزء منه، ويبقى الجسم المناعي يرصد المطعوم ويعمل له أجسام مضادة" ، وفق المملكة .

وتحدث عن أن الجرعة الأولى من المطعوم "ستأخذ أسبوعين ليبدأ عملها ويعطي اللقاح أجسام مضادة مبدئيا"، مضيفا "بعد 3 أسابيع تعطى الجرعة المدعمة، وهنا تكتمل الصورة".

"بعد أسبوعين (من الجرعة الثانية) تعطي أجسام مضادة مرة أخرى ويكتمل تكوين الأجسام المضادة"، وفق شركس، لكنه نصح "بعدم إزالة الكمامة حتى لو أخذت المطعوم، لأن الكمامة وقاية لك وأن الفيروس مجهول ونفضل أن يبقى الشخص مرتديا الكمامة ".

ووصلت إلى مطار الملكة علياء الدولي، السبت 9 كانون الثاني/يناير 2021، الدفعة الأولى من لقاح سينوفارم المضادة لفيروس كورونا المستجد إلى الأردن.

وأجاز الأردن الاستخدام الطارئ للقاح الصيني- الإماراتي "سينوفارم" ضد فيروس كورونا المستجد، وهو ثاني لقاح متاح استخدامه في الأردن بعد لقاح فايزر-بيونتيك.

وزير الصحة نذير عبيدات، قال الأحد، إن وصول مطعوم للوقاية من فيروس كورونا المستجد سيكون له أثر كبير على الوضع الوبائي، مضيفا أن "الكميّات التي تمّ التعاقد عليها من المطاعيم تكفي 20% من سكّان الأردن".

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى ضرورة المبادرة للتسجيل لتلقي لقاح كوفيد-19، عبر رابط إلكتروني مخصص لهذه الغاية.

وكان الأردن أجاز الاستخدام الطارئ للقاح فايزر-بيونتيك في 14 كانون الأول/ديسمبر 2020.