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ألمانيا.. بدء توزيع الجرعات الأولى من لقاح موديرنا

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ألمانيا.. بدء توزيع الجرعات الأولى من لقاح موديرنا ألمانيا.. بدء توزيع الجرعات الأولى من لقاح موديرنا

مصراوي Masrawy

04:47 م الثلاثاء 12 يناير 2021

كفاكنبروك (ألمانيا) - (د ب أ):

عقب وصول جرعات لقاح من تطوير شركة "موديرنا" الأمريكية إلى ألمانيا، بدأت اليوم الثلاثاء عمليات التوزيع.

وأعلن متحدث باسم الجيش الألماني أنه يُجرى نقل جرعات اللقاح من ثكنة "أرتلاند" العسكرية في مدينة كفاكنبروك بولاية سكسونيا السفلى إلى ولايات أخرى.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الألمانية، فإنه من المقرر تسليم 63 ألفا و600 جرعة اليوم.

ويجب تخزين لقاح "موديرنا" في درجة حرارة تقل عن سالب 20 درجة مئوية. ويظل اللقاح صالحا للاستخدام لمدة 30 يوما في درجة حرارة الثلاجة و12 ساعة في حرارة الغرفة.

تجدر الإشارة إلى أن لقاح "موديرنا" هو ثاني لقاح مضاد لكورونا معتمد في الاتحاد الأوروبي بعد اللقاح الذي طورته شركتا "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية.

وستتسلم ألمانيا نحو مليوني جرعة من لقاح "موديرنا" بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري ونحو 50 مليون جرعة بحلول نهاية العام ، حسبما أفاد وزير الصحة ينس شبان.

ويحتاج متلقو اللقاحين إلى جرعتين يفصل بينهما فترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

ولن يتاح لمتلقي اللقاحات الخيار بين "موديرنا" أو "بيونتيك/فايزر".

وتلقى أكثر من 600 ألف شخص الجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19 في ألمانيا منذ بداية حملة التلقيح، بحسب معهد "روبرت كوخ" للسيطرة على الأمراض.

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