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مصادر تنفي ادعاءات تركيا بعقد اجتماع مع وزير الخارجية اليوناني

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مصادر تنفي ادعاءات تركيا بعقد اجتماع مع وزير الخارجية اليوناني مصادر تنفي ادعاءات تركيا بعقد اجتماع مع وزير الخارجية اليوناني

مصراوي Masrawy

04:45 م الثلاثاء 12 يناير 2021

أثينا - أ ش أ

نفت مصادر دبلوماسية يونانية، اليوم الثلاثاء، تصريحات وزارة الخارجية التركية التي أدعت فيها بأنه تم تحديد موعد لعقد اجتماع بين وزيري خارجية اليونان وتركيا في 25 يناير الجاري.

وأكدت المصادر -حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية- أنه لم يتم "التخطيط أو الاتفاق" على اجتماع بين وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، ردًا على بيان أصدرته الخارجية التركية أمس /الاثنين/ ذكرت فيه أن الوزيرين من المقرر أن يعقدا اجتماعًا في محاولة لإعادة بدء المحادثات بشأن الحدود البحرية التي توقفت لخمسة أعوام.

وقال وزير الخارجية التركية، في وقت سابق، لسفراء الاتحاد الأوروبي في أنقرة إنه تحدث مع دندياس بخصوص عقد اجتماع معه وسيتم تحديد موعد الاجتماع لاحقًا.

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