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140ثانية مصورة تلخص استعدادات الداخلية لتأمين بطولة العالم لكرة اليد-()

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140ثانية مصورة تلخص استعدادات الداخلية لتأمين بطولة العالم لكرة اليد-(فيديو) 140ثانية مصورة تلخص استعدادات الداخلية لتأمين بطولة العالم لكرة اليد-()

مصراوي Masrawy

04:35 م الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

باشرت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، استعدادتها لتأمين بطولة العالم لكرة اليد والتي يشارك بها 32 دولة.

وتضمنت ملامح خطة التأمين وتأمين الوفود المشاركة من لحظة الوصل الى البلاد حتى المغادرة فضلا عن توفير حماية أمنية في مقار القامة بالفنادق وأماكن إقامة المباريات والاستعانة بالتقنيات الحديثة في أعمال التأمين والسيطرة بمحيط أماكن إقامة المباريات مع توفير مظلة آمنة وقيام خبراء المفرقعات بالتمشيط الدوري بمحيطها

وفرض أجهزة الأمن تأمين تجاه المنتخبات المشاركة بكأس العالم لليد وتفعيل الإجراءات الاحترازية ضد ، بحيث لن يسمح لأحد التسلل لفندق اللاعبين وذلك لتجنب الإصابة بكورونا.

كما تم تعيين خدمات أمنية من العمليات الخاصة ومكافحة الشغب في محيط 4 صالات وهي "صالة استاد القاهرة الدولي ، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة ، وصالة 6 أكتوبر ، وصالة برج العرب بالإسكندرية التي تجرى بهم المباريات مع اتخاذ التدابير الاحترازية.

وشدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على أهمية التطبيق الدقيق لمحاور خطة تأمين استضافة لبطولة لكرة اليد، وذلك من خلال تأمين وصول الوفود المُشاركة وجميع الانتقالات وخطوط السير وكذا مقار الإقامة.

وأكد الوزير على ضرورة اتخاذ إجراءات أمنية غير تقليدية لإخراج تلك الفعالية بالمستوى الذى يتناسب ومكانة مصر ويعكس الوجه الحضاري لها أمام العالم.

وشدد وزير الداخلية، على أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة وكذا اعتماد خطط مستدامه لانتشار القوات، ونشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور بما يسهم في سرعة الانتقال واحتواء أية مواقف طارئة، وكذا المراجعة المستمرة لخطط تأمين المطارات والموانئ ومحطات القطارات و مترو الأنفاق والمناطق المحيطة بها من خلال تكثيف الأقوال الأمنية والاستعانة بالتقنيات الحديثة لرصد أية تهديدات والتعامل الفوري معها.

وتابع وزير الداخلية الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة ضمن الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، بمواصلة التنسيق مع كافة الجهات المعنية وتكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بمنتهى الحسم، في إطار سعي الدولة للحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدًا على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان ومراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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