محافظ بني سويف يزور المنطقة التكنولوجية للنهوض بقطاع الاتصالات

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مصراوي Masrawy

بني سويف- حمدي سليمان:

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المنطقة التكنولوجية، للوقوف على المقومات والإمكانات المتوافرة بالمنطقة، وبحث تعزيز التعاون في مجال تحقيق الاستثمار الأفضل للمكان، ضمن الخطوات العملية للنهوض بالقطاع البرمجيات وتكنولوجيا الاتصالات.

جاء ذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، والعميد أحمد الزناتي رئيس المنطقة، وأحمد سعد مدير تشغيل المنطقة، والدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

وخلال الزيارة تفقد المحافظ مكونات ومباني المنطقة المقامة على مساحة 50 فدانًا، وجرى افتتاح المرحلة الأولى منها على مساحة 18 فدانًا وتضم ٦ مباني تحتوي مبنى للشركات، ومبنى التدريب على مساحة 2000 متر، ومبنى خدمات التعهيد، بالإضافة إلى مركزًا متكاملًا لخدمة المواطنين به 30 شباكًا للتعامل مع الجمهور، وصالة انتظار تسع 150 فردًا، وقاعة مؤتمرات تسع 160 فردًا، فيما جرى تعاقد المنطقة مع إحدى شركات الاتصالات العالمية للاستفادة من خدمات المنطقة.