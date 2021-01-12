أخبار عاجلة

طلب إحاطة لرئيس الحكومة لعدم تنفيذ "استثناء المرأة الحامل والمعيلة من الحضور" بسبب "كورونا" -
أليكسي نافالني: المعارض الروسي يغادر ألمانيا متجها إلى موسكو -
رئيس جامعة الملك خالد يوجه بضرورة تفعيل آليات استقبال المستجدين -
إعلان القائمة المبدئية للمشاركين في النسخة الثانية من سباقات كأس السعودية -
"التنمية السياحي" يوقّع اتفاقية تعاون مع "إعمار المدينة الاقتصادية" و"البلاد المالية" -
بعد عام على اجتياحه الكوكب..11 دولة ناجية من كورونا (تفاعلي) -
رئيس وزراء اليمن: سنُفعّل كل الوسائل الرادعة لمكافحة الفساد -
السودان يُدين استهداف المليشيات الحوثية للسعودية بثلاث طائرات مسيرة -
الأمن الوطني التونسي: إيقاف 242 شخصا في أعمال تخريب -
بتكلفة 52 مليون جنيه.. محافظ المنيا والسفير الإيطالي يتفقدان تطوير ترعة حافظ ومصنع السماد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أعضاء الكويتية يقدمون استقالتهم

Print
أعضاء الحكومة الكويتية يقدمون استقالتهم أعضاء الكويتية يقدمون استقالتهم
تغليباً لما تقتضيه المصلحة الوطنية

أعضاء الحكومة الكويتية يقدمون استقالتهم

قدم أعضاء الكويتية استقالتهم، اليوم (الثلاثاء)، إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية في بيان، أن "الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، استقبل في قصر السيف، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، والوزراء، حيث رفع استقالة كل أعضاء الحكومة".

وأضافت أن هذه الاستقالة جاءت "في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، وما تقتضيه المصلحة الوطنية".

وكان ثلاثة نواب قدموا استجواباً لرئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وأيدهم نواب آخرون.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لرئيس الحكومة لعدم تنفيذ "استثناء المرأة الحامل والمعيلة من الحضور" بسبب "كورونا"

طلب إحاطة لرئيس الحكومة لعدم تنفيذ "استثناء المرأة الحامل والمعيلة من الحضور" بسبب "كورونا"

بعد أزمة الحديد والصلب.. الحكومة تكشف شرط تطوير شركات قطاع الأعمال

بعد أزمة الحديد والصلب.. الحكومة تكشف شرط تطوير شركات قطاع الأعمال

الصحة العالمية تثني على نهج الحكومة الأردنية في تطعيم اللاجئين

الصحة العالمية تثني على نهج الحكومة الأردنية في تطعيم اللاجئين

لوقف نزيف الخسائر.. تفاصيل محاولات الحكومة لإنعاش الحديد والصلب

لوقف نزيف الخسائر.. تفاصيل محاولات الحكومة لإنعاش الحديد والصلب

شبكة عيون الإخبارية