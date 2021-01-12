أخبار عاجلة

طلب إحاطة لرئيس الحكومة لعدم تنفيذ "استثناء المرأة الحامل والمعيلة من الحضور" بسبب "كورونا" -
أليكسي نافالني: المعارض الروسي يغادر ألمانيا متجها إلى موسكو -
رئيس جامعة الملك خالد يوجه بضرورة تفعيل آليات استقبال المستجدين -
إعلان القائمة المبدئية للمشاركين في النسخة الثانية من سباقات كأس السعودية -
"التنمية السياحي" يوقّع اتفاقية تعاون مع "إعمار المدينة الاقتصادية" و"البلاد المالية" -
بعد عام على اجتياحه الكوكب..11 دولة ناجية من كورونا (تفاعلي) -
رئيس وزراء اليمن: سنُفعّل كل الوسائل الرادعة لمكافحة الفساد -
السودان يُدين استهداف المليشيات الحوثية للسعودية بثلاث طائرات مسيرة -
الأمن الوطني التونسي: إيقاف 242 شخصا في أعمال تخريب -
بتكلفة 52 مليون جنيه.. محافظ المنيا والسفير الإيطالي يتفقدان تطوير ترعة حافظ ومصنع السماد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

4 بلاغات جديدة ضد المتهم بادعاء الإصابة بالسرطان في كفر الشيخ

Print
4 بلاغات جديدة ضد المتهم بادعاء الإصابة بالسرطان في كفر الشيخ 4 بلاغات جديدة ضد المتهم بادعاء الإصابة بالسرطان في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

04:22 م الثلاثاء 12 يناير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمر المستشار يحيى السقعان، رئيس نيابة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق عاجل لسماع أقوال 4 مواطنين من مرضى السرطان، بعد تقديمهم بلاغات ضد المتهم بادعاء إصابته بالمرض في كفرالشيخ.

ويستمع رئيس نيابة دسوق، لأقوال سيدتين قدمتا أول بلاغين للعقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، ضد مدعي الإصابة بالسرطان، لسؤالهما حول الاتهامات الموجهة للمشكو في حقه.

ووجهت النيابة في وقت سابق، تهمًا للشاب بإذاعة أخبار كاذبة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي، واستخدام وسائل الاتصالات في غير الغرض المخصص لها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية

سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية

شبكة عيون الإخبارية