4 بلاغات جديدة ضد المتهم بادعاء الإصابة بالسرطان في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمر المستشار يحيى السقعان، رئيس نيابة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق عاجل لسماع أقوال 4 مواطنين من مرضى السرطان، بعد تقديمهم بلاغات ضد المتهم بادعاء إصابته بالمرض في كفرالشيخ.

ويستمع رئيس نيابة دسوق، لأقوال سيدتين قدمتا أول بلاغين للعقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، ضد مدعي الإصابة بالسرطان، لسؤالهما حول الاتهامات الموجهة للمشكو في حقه.

ووجهت النيابة في وقت سابق، تهمًا للشاب بإذاعة أخبار كاذبة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي، واستخدام وسائل الاتصالات في غير الغرض المخصص لها.