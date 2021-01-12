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"بيشربوا شيشة".. وكيل وزارة التعليم يحيل مخالفات مدارس العبور للتحقيق

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"بيشربوا شيشة".. وكيل وزارة التعليم يحيل مخالفات مدارس العبور للتحقيق "بيشربوا شيشة".. وكيل وزارة التعليم يحيل مخالفات مدارس العبور للتحقيق

مصراوي Masrawy

04:03 م الثلاثاء 12 يناير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

قرر الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، إحالة مخالفات إدارتي مدرستين بالعبور للتحقيق، بعد اكتشاف مخالفات جسيمة.

جاء ذلك خلال جولة أجرتها سماح إبراهيم وكيلة المديرية، كشفت عن وجود ملاعب غير قانونية بأحد المدارس، وتناول بعض المتواجدين الشيشة أثناء النوبتجية، وبقايا مقاعد خشبية جرى تخزينها تمثل خطرًا على المدارس.

شملت الجولة مدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسي، والسيدة عائشة الابتدائية، وبعرض المخالفات على وكيل وزارة التربية والتعليم، واطلاعه على كافة المخالفات والأوراق، قرر إحالة الأوراق والمخالفات إلى التحقيق في الشئون القانونية بالمديرية.

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