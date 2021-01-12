2020 شهد أكبر زيادة في الوفيات ببريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية

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مصراوي Masrawy

لندن- (بي بي سي):

تفيد الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا بأن عام 2020 شهد أكبر زيادة في أعداد الوفيات في البلاد منذ زمن الحرب العالمية الثانية، التي وضعت أوزارها عام 1945.

وسجل عام 2020 ما يقرب من 697 ألف وفاة، مقارنة بمتوسط يقارب 606 آلاف وفاة بين عامي 2015 و2019، وهي أكبر زيادة في أعداد الوفيات خلال عام واحد، منذ عام 1940.

وسجلت بريطانيا في عام 2020 أكبر حصيلة وفيات بين المصابين بكورونا في أوروبا حيث حصد الوباء أرواح ما يزيد عن 70 ألف شخص.