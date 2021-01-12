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أمانة الشرقية تضبط 8 مخالفات لـ"تدابير كورونا"

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أمانة الشرقية تضبط 8 مخالفات لـ"تدابير كورونا" أمانة الشرقية تضبط 8 مخالفات لـ"تدابير كورونا"
نفذت 830 جولة على المنشآت التجارية بالمنطقة

أمانة الشرقية تضبط 8 مخالفات لـ

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 833 جولة رقابيةً، منها جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها للاحترازات الوقائية.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 11 مخالفة، منها 8 مخالفات للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد - 19" في الأسواق والمراكز التجارية، و 3 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

وقامت بتعقيم وتطهير 745 موقعاً باستخدام 136644 لتراً من المعقمات والمطهرات بمشاركة 459 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7768 طناً من النفايات، وأزالت 4373 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9387 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت أمانة الشرقية سعيها ومنذ بدء الجائحة إلى تحقيق هدفها لأن تكون المنطقة الشرقية في أعلى المستويات الصحية من خلال أعمال التعقيم والتطهير والنظافة لسلامة الجميع، وتقدم خدماتها لمستفيديها والتجاوب مع بلاغاتهم الواردة من خلال مركز البلاغات (940) ومعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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