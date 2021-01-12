القوى العاملة: تعيين 971 شاباً منهم 15 من ذوي القدرات بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

كتب – يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية 971 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 15 من ذوي القدرات الخاصة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3534 شاباً منهم 27 من ذوى القدرات، وتوفير 31 فرصة عمل.

وأوضح الوزير، أن المديرية، صرفت منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 11 ألف جنيه لـ 5 عمال كرعاية اجتماعية، و 6 آلاف جنيه لـ 3 عمال رعاية صحية.

وقال أحمد القللي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضي - إن المديرية، أجرت تفتيش دوري وحملات في مجال التفتيش العمالي على 806 منشأة وتم القيام بـ 38 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 6 ندوات توعية، بجانب تلقي 57 شكوى من بوابة الشكاوى الحكومية تم تسوية 4 شكاوى منها، وإحالة 15 شكاوى منهم للقضاء وجهات أخري، وحفظ 7 شكاوي أخرى، ومازالت 31 شكوى منها تحت البحث والدراسة، فضلاً عن فض إضراب بإحدى الشركات العاملة في نطاق المحافظة.

وفي مجال استخراج تراخيص عمل الأجانب، استقبلت المديرية، طلبات 5 أجنبياً، منهم 3 سوري الجنسية، وفلسطينيين، واستخراج 2840 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني بدأت المديرية 6 دورات تدريبية في مجال التدريب التحويلي لـ 145 متدرباً، وتعقد دورة تدريبية أخرى في وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بإحدى قرى المحافظة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 496 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.