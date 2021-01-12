أبوالعينين يعلن ترشحه على مقعد وكيل مجلس النواب

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مصراوي Masrawy

أعلن النائب محمد أبو العينين، عزمه الترشح على منصب وكيل مجلس النواب، والذي من المقرر أن تشهده الجلسة العامة اليوم.

وقام أبو العينين، بصحبة المستشار أحمد سعد الدين، بجولة على أعضاء المجلس، على هامش الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب والتي ترأستها الكاتبة فريدة الشوباشي.

وأوضحت مصادر أن هناك توافق بين القوى السياسية على دعم النائب محمد أبو العينين، والمستشار أحمد سعد الدين.

وأدى أعضاء مجلس النواب المنتخبون بنظام الفردي، اليمين الدستورية، وبدأ أعضاء المجلس المنتخبون بنظام القائمة والمعينون أداء اليمين، ويعقب ذلك انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.

وتشير التوقعات إلى أن المستشار حنفي الجبالي، هو المرشح الأقوى لرئاسة مجلس النواب، بعد توافق القوى السياسية وفي مقدمتها حزب مستقبل وطن صاحب النصيب الأكبر من الأعضاء على اختياره.​