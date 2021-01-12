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على مدار يوم.. رحلة أمن المنافذ لمواجهة جرائم التهريب الجمركي

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على مدار يوم.. رحلة أمن المنافذ لمواجهة جرائم التهريب الجمركي على مدار يوم.. رحلة أمن المنافذ لمواجهة جرائم التهريب الجمركي

مصراوي Masrawy

03:20 م الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات في مواجهة جرائم التهريب، ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 6 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع - أدوات منزلية – عقاقير طبية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضية، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 42 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح ، انتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائي.

وأثمرت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 1424 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 217 حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط عدد 2 قضية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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