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"الناس في قمة الشياكة".. تفاصيل إزالة سور نادي النهري بالعجوزة

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"الناس في قمة الشياكة".. تفاصيل إزالة سور نادي الزمالك النهري بالعجوزة "الناس في قمة الشياكة".. تفاصيل إزالة سور نادي النهري بالعجوزة

مصراوي Masrawy

03:20 م الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

كشفت مصادر مسؤولة تفاصيل إزالة سور نادي النهري بكورنيش النيل بالعجوزة، اليوم الثلاثاء.

وقالت المصادر إن رئيس حي العجوزة أصدر قرارا بإزالة السور الخرساني ضمن خطة تطوير الكورنيش إضافة إلى أنه مخالف للقانون الذي ينص على عدم ارتفاع أي سور على كورنيش النيل عن 90 سم.

أضافت المصادر أن مسؤولو الحي أبلغوا اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك حاليا برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الزمالك امتثل للقرار، واتفق مع شركة خاصة لتنفيذ أعمال الإزالة دون تكبد الحي أي عناء.

وعما تردد عبر بعض المواقع والصفحات بتواجد الشرطة بموقع الإزالة، نفت المصادر ذلك مؤكدة "الناس في قمة الاحترام والشياكة جايبين شركة على حسابهم بتنفذ أعمال الإزالة".

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