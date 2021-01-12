لحوم فاسدة وهياكل.. "الطب البيطري" تعلن الحرب على تجار الموت بالمحافظات

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مصراوي Masrawy

محافظات- محمد الأشموني:

لاحقت إدارات المجازر والتفتيش على اللحوم بمديريات الطب البيطري في المحافظات، تجار الموت، من متعهدي اللحوم الفاسدة، وأصحاب الثلاجات، ومحال بيع اللحوم والطيور، وجرى ضبط أطنان من اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي ودواجن في حالة تحلل.

دواجن فاسدة ولحوم غير صالحة بالشرقية

بالتنسيق مع مباحث التموين والرقابة التموينية وجهاز حماية المستهلك، استهدفت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالشرقية، ثلاجات حفظ اللحوم بمدن "أبو حماد، والقُرين، وأبو كبير، ومنيا القمح".

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر ضد أصحاب الثلاجات، ومحال جزارة، فيما جرى ضبط ثلاجة لحفظ اللحوم والدواجن؛ لإدارتها بدون تراخيص من الجهات المختصة، فضلًا عن ضبط دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتبين أن المسؤولين عن الثلاجة يعيدون تعبئة الدواجن منتهية الصلاحية بعد إعادة تفكيكها وتغليفها بعلامة تجارية أخرى.

باستكمال فحص المحال، وملاحقة تجار اللحوم الفاسدة، جرى مداهمة محل لبيع الدواجن، وعثر بداخله على 2 طن و791 كيلو دواجن وأجزاء هياكل غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

لحوم وطيور فاسدة في دمياط

شهدت محافظة دمياط، حملة بالتنسيق مع مباحث التموين، للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والتفتيش على اللحوم، أسفرت عن ضبط لحوم مصنعة معدة للاستخدام بمحل لبيع الحواوشي في مدينة دمياط، وتبين بعد فحصها أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

بمداهمة محل لبيع اللحوم، عثرت الحملة على لحوم يجري عرضها على أنها بلدية، وكذا 20 كيلو لحم مفروم فاسد، وطيور مذبوحة وفي حالة تحلل.

3 أطنان لحوم غير صالحة بالمنوفية

استكمالًا للحملات التي تشنها أجهزة الطب البيطري بالمحافظات، شنت الوحدة المحلية بمنوف، حملة بالتنسيق مع مديريات الصحة والرقابة التموينية، أسفرت عن ضبط ثلاجة مواد غذائية تحتوي على لحوم مجمدة وأسماك ودواجن منتهية الصلاحية، بناحية عزبة الصعايدة التابعة للوحدة المحلية بالحامول.

وتحفظت الحملة على 1300 كيلوجرام لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة.

15 طن لحوم في شبرا

داهمت مباحث التموين بالقليوبية، عددا من ثلاجات حفظ اللحوم والمواد الغذائية، ومصانع اللحوم المصنعة بمنطقة شبرا الخيمة.

وبالتنسيق مع قسم ثان شبرا، جرى ضبط 15 طن لحوم ومصنعات لحوم فاسدة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ضبط 1865 طن لحوم فاسدة في عام

وقالت وزارة الزراعة، في بيان لها، أن إجمالي المضبوطات خلال 2020 بلغ نحو 1865 طنًّا، وأن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي؛ بعضها تتم إعادة تصنيعه.

وتابع البيان، أنه جرى تحرير 12015 محضر بتلك المخالفات، والتحفظ على الكميات المضبوطة؛ لحين عرضها على النيابة المختصة، لاستكمال إجراءاتها.