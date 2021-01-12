بالصور.. محافظ قنا يشهد بدء موسم توريد القصب بمصنع سكر نجع حمادي

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مصراوي Masrawy

قنا- عبدالرحمن القرشي:

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، بدء موسم عصر القصب لعام 2021 بمصنع سكر نجع حمادي، والذي يعد أقدم مصانع مصر بالصعيد، وأنشئ في عهد الخديو إسماعيل إلا إنه جرى افتتاحه عام 1897.

وأكد المحافظ أن قصب السكر هو أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تتميز بها المحافظة، وتقدر المساحة المزروعة به 116 ألف و 616 فدانًا تنتج 5 ملايين و607 ألف طن، قصب خام تمثل 36.5% من إجمالي إنتاج الجمهورية من قصب السكر، وتعد المحافظة الأولى في إنتاج السكر على مستوى الجمهورية من خلال 3 مصانع لتكرير وإنتاج السكر بمدن نجع حمادي ودشنا وقوص.

وتابع المحافظ العمليات والمراحل التي يمر بها المحصول بدءًا من عمليات الشحن والتفريغ والعصر والتسخين والمعالجة.

وأوضح المهندس الظافر أحمد توفيق رئيس مصنع سكر نجع حمادي، أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ مليون و ٥٠٠ ألف طن من قصب السكر سنويًا، كما أشار أنه جرى الانتهاء من استعدادات استقبال موسم العصير من خلال جميع صيانة خطوط الديكوفيل، وتجديد العربات الناقلة للقصب بالإضافة إلى صيانة الماكينات الخاصة بالمصنع صيانة كاملة.