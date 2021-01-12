"الصرف الصحي" تستطلع آراء مواطني الإسكندرية حول جودة الخدمة- صور

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الإسكندرية- محمد عامر:

أجرت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، استطلاع رأي للمواطنين في عدد من أحياء المحافظة للتعرف على مدى رضاء العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن الاستطلاع جاء للتعرف على المشكلات التي يعاني منها المواطنين فيما يتعلق بالصرف، والوقوف على كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه المواطن في التعامل مع الشركة أو الخدمة.

وأضاف "نافع" في بيان له اليوم، أن مسئولي التوعية بالشركة أجروا نحو ٢٠٠ مقابلة بالأماكن العامة والميادين الرئيسية، بالإضافة الي إجراء استطلاع رأي تليفوني لـ١٠٠ مواطن كبداية، وستجري المتابعة اليومية لقياس رضاء العملاء على الشركة والخدمات.

ولفت نافع، إلى أنه يجري العمل على حل المشكلات التي يعاني منها الأهالي ووضعها في جدول أعمال الشركة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن إدارة الشركة تعمل على تطوير الخدمات والعمل على تحسينها في محاولة منها لتطبيق قواعد التنمية، واستخدام كافة الموارد المتاحة لتوفير الخدمات بجودة عالية.