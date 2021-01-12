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"صحة مكة" تنفذ حملات رقابية على بيع المكملات الغذائية بالصيدليات

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لرفع الوعي المجتمعي ومتابعة نظامية توافرها وبيعها بطريقة آمنة

نفذت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة حملات رقابية وتوعوية على المنشآت الصيدلية؛ لمتابعة نظامية توفير وبيع المكملات الغذائية بطريقة آمنة؛ تعزيزاً لرؤية المملكة العربية الصحية ٢٠٣٠.

وذكر المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، أن هذه الحملة جاءت لرفع الوعي المجتمعي لدى أهالي وقاطني البلد الحرام، والحرص على تثقيف العملاء من قبل الممارسين الصحيين المؤهلين. شاكراً الجهود التي يبذلها الفريق الإشرافي من خلال تلك الحملات؛ لرفع الوعي والتثقيف الصحي.

و أكد مساعد المدير العام للالتزام بصحة منطقة مكة المكرمة الدكتور حاتم بن عبد العزيز خوقير، أن المساهمة الصحية للمجتمع المكي هي ضرورة وحق واجب لكل مواطن ومقيم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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