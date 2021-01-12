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لماذا تثير إرشادات حكومية حول الحمل والإنجاب الرسمي أزمة في كوريا الجنوبية؟

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لماذا تثير إرشادات حكومية حول الحمل والإنجاب الرسمي أزمة في كوريا الجنوبية؟ لماذا تثير إرشادات حكومية حول الحمل والإنجاب الرسمي أزمة في كوريا الجنوبية؟

مصراوي Masrawy

03:02 م الثلاثاء 12 يناير 2021

سول- (بي بي سي):

وقعت السلطات في العاصمة الكورية الجنوبية في مرمى انتقادات لاذعة بسبب ما تضمنه موقع المركز الإعلامي التابع لها بشأن الحمل والإنجاب من نصائح وإرشادات للسيدات اللاتي يوشكن على الوضع.

وتنبه مستخدمون فقط الأسبوع الماضي إلى أمر هذه النصائح المدونة على الموقع منذ عام 2019 ووجدها البعض صادمة وقوبلت بموجة تنديد عبر الإنترنت.

وتضمنت عينة النصائح المذكورة دعوة للنساء الحوامل إلى تأمين ما يكفي من طعامٍ ومن ملابس داخلية نظيفة مسبقا لأزواجهن و"التأكد من حيازتهم ما يكفي من أوراق المراحيض وترك معجون وفرش لتنظيف الأسنان وسوائل التنظيف" لهم في المنزل قبل التوجه للإنجاب في المستشفيات "تفاديا لأي حالات انزعاج داخل العائلة"

. كما أنها توجه إلى ارتداء ملابس صغيرة الحجم بعد الإنجاب من أجل "تحفيز أجسادهن" على عدم الإكثار من الطعام وإلى عدم إهمال الأعمال المنزلية لأنها تساعد شأنها شأن التمارين الرياضية في الحفاظ على الوزن.

ووقّع حتى بعد ظهر يوم أمس الإثنين أكثر من 20 ألف شخص على عريضة إلكترونية عبر الموقع تدعو إلى معاقبة المسؤولين عن هذا المحتوى فيما أقرت في بيان المحلية في سيول بأنها لم "تراجع بعناية" مضمون التوصيات متعهدة بإظهار قدر أكبر من الانتباه في المستقبل.

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مصراوي Masrawy

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