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وسط إجراءات مواجهة "كورونا".. نواب قائمة "من أجل " يبدؤون أداء اليمين الدستورية

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وسط إجراءات مواجهة "كورونا".. نواب قائمة "من أجل مصر" يبدؤون أداء اليمين الدستورية وسط إجراءات مواجهة "كورونا".. نواب قائمة "من أجل " يبدؤون أداء اليمين الدستورية

مصراوي Masrawy

02:52 م الثلاثاء 12 يناير 2021

مصراوي

بدأ نواب القائمة الوطنية من أجل أداء اليمين الدستورية، بعد انتهاء نواب "الفردي" ومغادراتهم القاعة؛ حيث انطلقت أعمال الجلسة برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، بصفتها أكبر الأعضاء سنًّا، وبمعاونة أصغر عضوَين سنًّا، تلبيةً لدعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح .

وشهدت الجلسة تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلًا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين، وصولًا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة.

وشهدت الجلسة أداء اليمين الدستورية، وكانت البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقي الأعضاء واحدًا تلو الآخر، وهو ما تم على مستوى "الفردي"، ويعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلَين، وبعد إعلان النتائج يتولَّى الرئيس إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره.

وتشهد جلسة يوم غدٍ الأربعاء إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية الـ25، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما جلسة اليوم الثالث، الخميس المقبل، فتشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من الأعضاء؛ لتبدأ بعد ذلك انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وفي الجلسة المسائية، يوم الخميس، يتم إعلان نتائج انتخابات مكاتب اللجان.

الجلسة تتم وسط إجراءات وتدابير صارمة لمواجهة كورونا؛ حيث التباعد الاجتماعي، واستخدام الكمامات، والمطهرات، مع تقسيم الأعضاء على دفعتَين لأداء اليمين الدستورية، بينما أعدت الأمانة العامة عددًا من الاستراحات للأعضاء؛ للوجود بها إبان تناوب القسم الدستوري.

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