أخبار عاجلة

رئيس جامعة الملك خالد يوجه بضرورة تفعيل آليات استقبال المستجدين -
إعلان القائمة المبدئية للمشاركين في النسخة الثانية من سباقات كأس السعودية -
"التنمية السياحي" يوقّع اتفاقية تعاون مع "إعمار المدينة الاقتصادية" و"البلاد المالية" -
بعد عام على اجتياحه الكوكب..11 دولة ناجية من كورونا (تفاعلي) -
رئيس وزراء اليمن: سنُفعّل كل الوسائل الرادعة لمكافحة الفساد -
السودان يُدين استهداف المليشيات الحوثية للسعودية بثلاث طائرات مسيرة -
الأمن الوطني التونسي: إيقاف 242 شخصا في أعمال تخريب -
بتكلفة 52 مليون جنيه.. محافظ المنيا والسفير الإيطالي يتفقدان تطوير ترعة حافظ ومصنع السماد -
بعد الحكم على المتهم بقتلها.. أول تعليق لأسرة "أبرار" في كفر الشيخ -
مشادة بين أحد نواب المعارضة وزعيم الأغلبية في الجلسة العامة للبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة عين شمس.. غدًا

Print
بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة عين شمس.. غدًا بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة عين شمس.. غدًا

مصراوي Masrawy

02:44 م الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

يوقع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، غدا، بروتوكول لتعزيز التعاون بينهما في ذلك وفِي العديد من المجالات التي يعلن عنها عند توقيع البروتوكول.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتطوير برامج تدريب الأئمة والواعظات وجميع العاملين بالأوقاف، ويتم التوقيع غدًا الأربعاء.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وقع مع الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أمس الاثنين، تنفيذ برتوكول تعاون عقد بشأن برامج تدريبية للأئمة والواعظات بجامعة الأزهر الشريف، تتضمن عقد دورات متتابعة في مجالات اللغة العربية، من خلال كليات وأقسام اللغة العربية بالجامعة، و الإرشاد النفسي وأساسيات علم الاجتماع، من خلال كليات التربية وأقسام الطب النفسي بكليات الطب، بناء المهارات الإعلامية، من خلال كلية الإعلام، إضافة إلى تقييم المسابقات الخطابية والثقافية والبحثية، من خلال كلية الدعوة وأقسام الدعوة بكليات أصول الدين، وكليات الشريعة، والدراسات الإسلامية.

وأكد وزير الأوقاف أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار سلسلة متتابعة من البروتوكولات، ستقوم الوزارة بتوقيعها مع عدد كبير من الجامعات المصرية، للاستفادة من خبرة جميع الجامعات المصرية في مختلف المجالات والتخصصات.

وأوضح جمعة، أن هذه البروتوكولات تهدف إلى جانب أبعادها الثقافية إلى قضية أهم، وهي الدمج والتواصل المجتمعي للسادة الأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي، ويسهم في التعرف عن قرب عن مدى الرؤية العصرية التي وصل إليها مستوى الأئمة والواعظات.

وتابع: "كما يهدف إلى إبراز صوت وصورة الإسلام الوسطي السمح من خلال الفكر المتفتح المستنير الذي يتسم به هؤلاء الأئمة والواعظات، كل ذلك خدمة لديننا ووطننا، والتأكيد على أهمية أن نعمل معا وبروح وطنية عالية في كل ما يخدم قضايا هذا الوطن العظيم مصرنا العزيزة، وقضايا أمتنا، ويعمل لصالح الإنسانية وتحقيق السلام العالمي والتعايش السلمي بين البشر جميعا، بحكم الأخوة الإنسانية التي تجمع الناس جميعا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية

سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية

شبكة عيون الإخبارية