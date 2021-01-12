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رئيس جامعة الملك خالد يوجه بضرورة تفعيل آليات استقبال المستجدين
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الأحد 17 يناير 2021 05:09 مساءً
إعلان القائمة المبدئية للمشاركين في النسخة الثانية من سباقات كأس السعودية
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الأحد 17 يناير 2021 05:09 مساءً
"التنمية السياحي" يوقّع اتفاقية تعاون مع "إعمار المدينة الاقتصادية" و"البلاد المالية"
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الأحد 17 يناير 2021 05:09 مساءً
بعد عام على اجتياحه الكوكب..11 دولة ناجية من كورونا (تفاعلي)
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الأحد 17 يناير 2021 05:07 مساءً
رئيس وزراء اليمن: سنُفعّل كل الوسائل الرادعة لمكافحة الفساد
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الأحد 17 يناير 2021 05:07 مساءً
السودان يُدين استهداف المليشيات الحوثية للسعودية بثلاث طائرات مسيرة
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الأحد 17 يناير 2021 05:07 مساءً
الأمن الوطني التونسي: إيقاف 242 شخصا في أعمال تخريب
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الأحد 17 يناير 2021 05:07 مساءً
بتكلفة 52 مليون جنيه.. محافظ المنيا والسفير الإيطالي يتفقدان تطوير ترعة حافظ ومصنع السماد
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الأحد 17 يناير 2021 05:07 مساءً
بعد الحكم على المتهم بقتلها.. أول تعليق لأسرة "أبرار" في كفر الشيخ
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الأحد 17 يناير 2021 05:07 مساءً
مشادة بين أحد نواب المعارضة وزعيم الأغلبية في الجلسة العامة للبرلمان
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الأحد 17 يناير 2021 05:07 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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DMC
مساء dmc - فؤاد عبد النعيم سائق تاكسي ينقل مرضى الأورام بالمجان في سوهاج
DMC
DMC
الثلاثاء 12 يناير 2021 02:55 مساءً
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