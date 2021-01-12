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4 أجهزة مخبرية متطورة لمستشفى ينبع العام

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4 أجهزة مخبرية متطورة لمستشفى ينبع العام 4 أجهزة مخبرية متطورة لمستشفى ينبع العام
تُسهم في رفع كفاءة وفعالية وجودة نتائج التحاليل المخبرية

4 أجهزة مخبرية متطورة لمستشفى ينبع العام

يشهد مختبر مستشفى ينبع العام عدداً من المشروعات التطويرية، حيث تم مؤخراً توريد وتشغيل أربعة أجهزة مخبرية متطورة تُسهم في رفع كفاءة وفعالية وجودة نتائج التحاليل المخبرية.

وتشمل هذه الأجهزة جهاز قياس تخثر الدم، والذي بدوره يقيس عوامل التجلط في الدم وطاقته الاستيعابية تصل إلى 60 عينة/ الساعة، إضافة إلى جهاز من نوع فيتروس 7600 الخاص بعمل تحاليل الكيمياء الحيوية، وكذلك عمل عدد من تحاليل الهرمونات والمناعة والأمصال، ويعمل بطاقة استيعابية تصل 1300 فحص/ الساعة، وأيضاً جهاز وديانا في قسم بنك الدم، ويقوم بإجراء اختبارات توافق الدم وفصائله المختلفة وطاقته الاستيعابية تصل 144 اختبار توافق لوحدات الدم المختلفة/ الساعة، والتي بدورها أسهمت في سرعة صرف الوحدات لقسم الطوارئ والعمليات والعناية المركزة في المستشفى، وكذلك جهاز إلكترونيكا 77 لفحص البول في قسم الطفيليات، حيث يقوم بإجراء فحص فيزيائي وميكروسكوبي بطاقة استيعابية تصل إلى 30 عينة/ الساعة.

يُذكر أن جميع هذه الأجهزة آلية لا تتطلب التدخل البشري في إجراء الفحوصات المخبرية والنتائج، حيث تدخل نتائج التحاليل إلكترونيا إلى الملف الطبي الإلكتروني الخاص بالمريض، مما يساهم في تقليل النسبة المعيارية للخطأ إلى صفر.

مستشفى ينبع العام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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