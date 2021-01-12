زوجة "عقيد الواحات": "شوفت السيارة النقل وهي بتدهس جوزي"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

استمعت النيابة العامة إلى أقوال زوجة عقيد مهندس متقاعد شهاب الدين عبد الرحمن، بعد وفاته إثر دهسه بسيارة "تريلا" بطريق الواحات.

وقالت زوجة المجني عليه في التحقيقات، إنه حدثت مشادَّة كلامية بينه وبين قائد سيارة النقل بعد وقوع الحادث، طالب خلالها المجني عليه قائدَ سيارة النقل بالنزول منها فلم يستجبْ وتحرك بسيارته فرارًا، فتشبث المجني عليه بها وسقط على الأرض ليلقى مصرعه.

وأضافت الزوجة: "شوفت السيارة النقل وهي بتدهس رأسه، خلال محاولة سائق التريلا الفرار، وزوجي متشبث بالسيارة".

كانت النيابة العامة تلقت إخطارًا صباح يوم العاشر من شهر يناير الجاري بوفاة المجني عليه "شهاب الدين عبد الرحمن" عقيد مهندس بالقوات المسلحة متقاعد، ووصول جثمانه إلى مستشفى (٦ أكتوبر المركزي)، وبانتقال "النيابة العامة" لمناظرة جثمانه تبينت إصابته بعدة إصابات بالرأس واليد اليسرى

وأمرت "النيابة العامة" بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وعرضه على "مصلحة الطب الشرعي" لأخذ عينة منه بيانًا لمدى تعاطيه أية مواد مخدرة،

وعاينت "النيابة العامة" السيارتين وما بهما من تلفيات، وانتدبت "الطبيب الشرعي"، لتشريح جثمان المجني عليه بيانًا لسبب وكيفية وفاته،

وطلبت النيابة تحريات الشرطة النهائية حول الواقعة.