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النقض تقضي بقبول طعن متهمي "الغجر والصعايدة" على أحكام الإعدام والمؤبد

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النقض تقضي بقبول طعن متهمي "الغجر والصعايدة" على أحكام الإعدام والمؤبد النقض تقضي بقبول طعن متهمي "الغجر والصعايدة" على أحكام الإعدام والمؤبد

مصراوي Masrawy

01:02 م الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب - طارق سمير:

قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بقبول طعن المتهمين على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحقهم في قضية "الغجر والصعايدة" في الإسكندرية التي تعود أحداثها إلى عام 2012.

وتضمن منطوق حُكم محكمة النقض بقبول طعن المحكوم عليهما شكلا وقبول عرض النيابة العامة للقضية وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.

وكان المتهمون طعنوا أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة الجنايات حضوريا وغيابيا بالإعدام شنقًا لـ45 متهما لقتلهم 3 مواطنين حرقا بعد إلقاء المولوتوف عليهم، وإتلاف ممتلكات خاصة، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وبيضاء.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقيه إشارة من شرطة النجدة، مضمونها وقوع مشاجرة بين الغجر والصعايدة، المقيمين في نطاق الدائرة، مستخدمين فيها الأسلحة النارية والبيضاء، وزجاجات المولوتوف، والحجارة، وإطلاق الأعيرة النارية من بنادق آلية وبانتقال ضباط البحث الجنائي إلى موقع البلاغ، تم القبض على المتهمين.

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