إغلاق 152 منشأة وتغريم 187 مواطنًا لعدم ارتداء الكمامة بالغربية

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المنوفية- أحمد الباهي:

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، تحرير 187 محضر غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات الطبية، وإغلاق 152 منشأة مخالفة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، موضحًا أنه جرى إغلاق 70 محلًا تجاريًا و4 ورش و28 كافية ومطعمًا ومقهًى، كما تقرر فض 14 سرادق فرح وعزاء و29 سوقًا بنطاق المحافظة، فيما جرى إغلاق 7 مراكز تعليمية بنطاق الوحدات المحلية.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن، بضرورة تكثيف حملات التطهير والتعقيم ورش المنشأت الخدمية بالمصالح الحكومية ودور العبادة، وغيرها من أماكن التجمعات بنطاق المحافظة، والالتزام بتنفيذ قرار إغلاق الورش والمحلات التجارية في المواعيد المقررة.