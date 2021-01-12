افتتاح وتشغيل المحلب الآلي بجامعة سوهاج- صور

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مصراوي Masrawy

سوهاج - عمار عبدالواحد:

افتتح الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، المحلب الآلي بمزرعة الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة في سوهاج الجديدة.

وقال "عزيز" إن المحلب يعد الأول من نوعه على مستوى جامعات جنوب الصعيد للحلب الآلي وإنتاج اللبن النظيف، مضيفًا أن إنشائه يأتي تماشيًا مع خطة القيادة السياسية في تنفيذ مراكز لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية لزيادة إنتاج مصر من الألبان ومشتقاته.

وأوضح الدكتور محمد عبد الحفيظ، عميد كلية الزراعة إن المحلب له العديد من المزايا، منها توفير كميات كبيرة من الحليب النظيف الخالي من الجراثيم والشوائب، والسرعة في عملية الحلب مقارنة بعمليات الحلب اليدوي، ووقاية الضرع من الالتهابات، والحفاظ على الحيوانات من انتقال العدوى وتقليل تكاليف إجراء عملية الحلب وخاصة في المزارع الكبيرة.

وأشار الدكتور جمال سلومة، رئيس قسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة، إلى أن المحلب يعد نموذج إنتاجي تعليمي بحثي مصمم طبقًا للنظم القياسية العالمية، وأن المحلب يتكون من صالة استقبال اللبن وغرفة المكينات، وصالة الحلب، والتي تضم ١٦ نقطة جرى تشغيل ٨ نقاط منها، والقادرة على حلب ٩٠ حيوان، ويجري تشغيل باقي النقاط خلال الفترة القادمة.