بالصور.. إحالة رئيس وحدة محلية و3 موظفين للتحقيق في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

قرر المحاسب نبيل فاروق، رئيس مركز الزقازيق بالشرقية، إحالة رئيس الوحدة المحلية بالنخاس و3 موظفين للتحقيق؛ للإهمال والتقصير في عملهم، بعد إقامة فرح شعبي بالقرية.

وأوضح رئيس مدينة الزقازيق، في بيانٍ له، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوحدة المحلية والموظفين لم يبلغوا عن إقامة الفرح بالقرية، فضلًا عن مخالفة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي أقرتها الدولة.

وأوضح رئيس المدينة، أنه جرى فض الفرح واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.