أخبار عاجلة

"الوضع مأساوي".. بطريرك لبنان يدعو "عون" لعقد اجتماع مصالحة مع "الحريري" -
"متحدث الصحة": 300 ألف شخص تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن -
باكستان تسجل 2521 إصابة جديدة و645 حالة في العراق -
"المظالم" يستضيف "المطلق" ضمن سلسلة برامج لجنة تعزيز الأمن الفكري -
شاهد بحيرة "الخرارة" بالرياض صفحة فيروزية لعشاق الطبيعة.. هنا التفاصيل -
مدير تعليم الشرقية يتفقد سير بداية الفصل الدراسي الثاني عن بعـد -
بعد أسبوع من اختفائه.. العثور على المفقود "العمري" بأحد مستشفيات جدة -
جامعة حائل: 9 خطوات توضح آلية الدراسة للفصل الثاني.. تعرف عليها -
الأمير فيصل بن سلمان يُدشن مركز لقاحات كورونا بالمدينة المنورة -
افتتاح متحف "الغموض" رسمياً في الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية يبحث الاستفادة من أصول الدولة في المشروعات التنموية

Print
محافظ القليوبية يبحث الاستفادة من أصول الدولة في المشروعات التنموية محافظ القليوبية يبحث الاستفادة من أصول الدولة في المشروعات التنموية

مصراوي Masrawy

01:16 م الثلاثاء 12 يناير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع اللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لاستخدامات الأراضي.

ناقش الاجتماع آليات الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والأصول والأراضي التابعة للمحافظة، بشكل اقتصادي لتعظيم العائد منها، وإقامة مشروعات تنموية عليها، لاسيما في مدينة القناطر الخيرية، وبنها، وطوخ، وشبرا الخيمة.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ أبرز الأماكن التي تعتزم المحافظة البدء في تطويرها، ومن بينها مدينة القناطر الخيرية، وجزيرة الشعير، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وناقش المحافظ، استغلال كورنيش مدينة بنها والممشى النيلي في إقامة مشروعات بشكل منظم وحضاري للشباب تسهم في محاربة البطالة، وإيجاد فرص عمل لهم، فضلًا عن العائد المادي الذي يعود على المحافظة من خلال تنمية مواردها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية

سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية

شبكة عيون الإخبارية