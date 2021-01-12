محافظ القليوبية يبحث الاستفادة من أصول الدولة في المشروعات التنموية

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع اللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لاستخدامات الأراضي.

ناقش الاجتماع آليات الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والأصول والأراضي التابعة للمحافظة، بشكل اقتصادي لتعظيم العائد منها، وإقامة مشروعات تنموية عليها، لاسيما في مدينة القناطر الخيرية، وبنها، وطوخ، وشبرا الخيمة.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ أبرز الأماكن التي تعتزم المحافظة البدء في تطويرها، ومن بينها مدينة القناطر الخيرية، وجزيرة الشعير، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وناقش المحافظ، استغلال كورنيش مدينة بنها والممشى النيلي في إقامة مشروعات بشكل منظم وحضاري للشباب تسهم في محاربة البطالة، وإيجاد فرص عمل لهم، فضلًا عن العائد المادي الذي يعود على المحافظة من خلال تنمية مواردها.