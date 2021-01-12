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5 جهات حكومية تناقش تفعيل الدور الرقابي لـ"المختبرات الخاصة"

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5 جهات حكومية تناقش تفعيل الدور الرقابي لـ"المختبرات الخاصة" 5 جهات حكومية تناقش تفعيل الدور الرقابي لـ"المختبرات الخاصة"
خلال ورشة عمل استضافتها "الهيئة للمواصفات والمقاييس"

5 جهات حكومية تناقش تفعيل الدور الرقابي لـ

استضافت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ورشة عمل متخصصة لمناقشة التوجهات الحكومية لتفعيل دور المختبرات الخاصة في المنظومة الرقابية، بمشاركة مسؤولي "وزارة التجارة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، هيئة الغذاء والدواء، وهيئة الجمارك، وعدد من المسؤولين في الغرف السعودية".

وقد شارك في الورشة: محافظ المواصفات السعودية الدكتور سعد بن عثمان القصبي، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، ووكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك المهندس عمر السحيباني، ووكيل الهيئة العامة للجمارك لتيسير التجارة المهندس عبدالرحمن الذكير، ونائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء للشؤون الفنية سامي الصقر، إضافة إلى مشاركة أعضاء اللجنة الوطنية للمختبرات الخاصة كممثلين عن مجالس الغرف.

واستعرضت ورشة العمل عددًا من المحاور؛ من أبرزها التوجهات الحكومية لتفعيل دور المختبرات الخاصة في المنظومة الرقابية "البضائع المستوردة- الرقابة على الأسواق"، وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية من خلال إيجاد استراتيجية وطنية للفحص والاختبار.

كما تم بحث تعزيز شراكة الجهات الحكومية مع المختبرات الخاصة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م، بالإضافة إلى رسم خطة واضحة المعالم لمعالجة الأثر من الأنظمة والتشريعات الحكومية وآلية تنفيذها.الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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