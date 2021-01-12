قادمًا من السويس.. تعيين اللواء خالد عبدالحميد مديرًا لأمن الأقصر

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الأقصر- محمد محروس:

أصدرت وزارة الداخلية حركة تنقلات محدودة بين ضباط وقيادات الشرطة على مستوى الجمهورية، اليوم الثلاثاء، عقب اعتمادها من الوزير اللواء محمود توفيق.

وشملت الحركة، تعيين اللواء خالد عبدالحميد مديرًا لأمن الأقصر خلفًا للواء عصام يس.

وتدرج "عبدالحميد" في المناصب بوزارة الداخلية من بينها مفتش الأمن العام بالقاهرة، ووكيل مباحث وزارة الداخلية للوجه البحرى وسيناء، ورئيس المباحث الجنائية بالبحيرة، ورئيس المباحث الجنائية بالجيزة، ومدير مصلحة الأمن العام لوسط الدلتا، ونائب مدير أمن السويس.