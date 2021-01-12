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تشريح جثة طفل قتلته شقيقته طعنًا بسكين في الشرقية

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تشريح جثة طفل قتلته شقيقته طعنًا بسكين في الشرقية تشريح جثة طفل قتلته شقيقته طعنًا بسكين في الشرقية

مصراوي Masrawy

12:55 م الثلاثاء 12 يناير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

قررت نيابة العاشر من رمضان العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، تشريح جثة طفل، في الخامسة عشر من عمره؛ لقي حتفه قتلًا بسكين على يد شقيقته بالعاشر من رمضان.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بنشوب مشاجرة ومقتل طفل بالعاشر من رمضان.

وتبين من التحريات، نشوب مشادة بين الطفلة "ميادة" 17 عامًا، وشقيقها الأصغر "محمد" 15 عامًا، وتطور الأمر إلى مشاجرة استلت على أثرها الطفلة سكينًا وطعنت به شقيقها، فيما جرى ضبط الطفلة والسلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثة.

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