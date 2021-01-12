إصابة سائق بطلق ناري أثناء تصديه لسطو مسلح بالخانكة

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

شهدت مدينة الخانكة، اليوم الثلاثاء، واقعة سطو مسلح على سائق، استوقفه 3 مسلحين لسرقة سيارته، وعندما قاومهم أطلقوا الرصاص عليه، واستولوا على السيارة وفروا هاربين.

جرى نقل المصاب إلى المستشفى، وألقي القبض على اثنين من المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز الخانكة، بلاغًا من "سائق" بأنه أثناء قيادته سيارة ربع نقل "يعمل عليها" بدائرة المركز، رفقة نجله، ونجل مالك السيارة، اعترضهم ثلاثة مجهولين يستقلون دراجة نارية بدون لوحات معدنية، ولدى مقاومته لهم أطلق أحدهم عيارًا من بندقية آلية فأحدث إصابته واستولوا على السيارة وهاتفين محمول ولاذوا بالفرار.

جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، وجرى تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين لهم معلومات جنائية.

وفي أحد الأكمنة جرى ضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات السيارات تحت تهديد السلاح، وأرشدا عن السيارة المستولى عليها وبندقية آلية، ودراجتين ناريتين استخدمتا في ارتكاب الواقعة.