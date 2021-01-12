أخبار عاجلة

"الوضع مأساوي".. بطريرك لبنان يدعو "عون" لعقد اجتماع مصالحة مع "الحريري" -
"متحدث الصحة": 300 ألف شخص تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن -
باكستان تسجل 2521 إصابة جديدة و645 حالة في العراق -
"المظالم" يستضيف "المطلق" ضمن سلسلة برامج لجنة تعزيز الأمن الفكري -
شاهد بحيرة "الخرارة" بالرياض صفحة فيروزية لعشاق الطبيعة.. هنا التفاصيل -
مدير تعليم الشرقية يتفقد سير بداية الفصل الدراسي الثاني عن بعـد -
بعد أسبوع من اختفائه.. العثور على المفقود "العمري" بأحد مستشفيات جدة -
جامعة حائل: 9 خطوات توضح آلية الدراسة للفصل الثاني.. تعرف عليها -
الأمير فيصل بن سلمان يُدشن مركز لقاحات كورونا بالمدينة المنورة -
افتتاح متحف "الغموض" رسمياً في الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

السجن 5 أعوام لمتهمة بالنصب على المواطنين في السويس

Print
السجن 5 أعوام لمتهمة بالنصب على المواطنين في السويس السجن 5 أعوام لمتهمة بالنصب على المواطنين في السويس

مصراوي Masrawy

12:49 م الثلاثاء 12 يناير 2021

السويس- حسام الدين أحمد:

قضت محكمة جنح السويس بمعاقبة سيدة بالسجن 5 أعوام، في اتهامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها.

وكانت تحقيقات النيابة العامة في القضية قد كشفت أن المتهمة "ر . ط" 36 عامًا، استغلت سمعة أسرتها وأسم عائلتها وصداقتها في استدراج الضحايا للنصب عليهم، واستغلت وجود علاقات لها مع وكلاء ملاحيين ومستوردي بضائع بموانئ السويس وتجار ورجال أعمال وتعرفت على زوجاتهم، وقدمت لهن هدايا في المناسبات ودعتهن لتقديم أموالهم لتشغيلها مقابل نسبة ربح 20% من قيمة رأس المال.

بينما استغلت المتهمة علاقاتها بسيدات المجتمع في السويس لإقناعهن وأزواجهن لتقديم أموالهم وتشغيلها في استيراد حاويات بضائع وسلع مطلوبة وغير متوفرة في والتربح من بيعها.

وجمعت المتهمة بمساعدة شقيقها وشقيقتها 30 مليون جنيه، في بضعة أشهر، ثم هربت خارج السويس، وتركت المودعين يتخبطون بين ادعاءات وحجج شقيقها وشقيقتها بتأخر البضاعة بسبب إجراءات في الموانئ، ما أدى لقطع حبل الثقة بينها واصدقائها فحرروا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية

سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية

شبكة عيون الإخبارية