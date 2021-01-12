السجن 5 أعوام لمتهمة بالنصب على المواطنين في السويس

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

السويس- حسام الدين أحمد:

قضت محكمة جنح السويس بمعاقبة سيدة بالسجن 5 أعوام، في اتهامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها.

وكانت تحقيقات النيابة العامة في القضية قد كشفت أن المتهمة "ر . ط" 36 عامًا، استغلت سمعة أسرتها وأسم عائلتها وصداقتها في استدراج الضحايا للنصب عليهم، واستغلت وجود علاقات لها مع وكلاء ملاحيين ومستوردي بضائع بموانئ السويس وتجار ورجال أعمال وتعرفت على زوجاتهم، وقدمت لهن هدايا في المناسبات ودعتهن لتقديم أموالهم لتشغيلها مقابل نسبة ربح 20% من قيمة رأس المال.

بينما استغلت المتهمة علاقاتها بسيدات المجتمع في السويس لإقناعهن وأزواجهن لتقديم أموالهم وتشغيلها في استيراد حاويات بضائع وسلع مطلوبة وغير متوفرة في مصر والتربح من بيعها.

وجمعت المتهمة بمساعدة شقيقها وشقيقتها 30 مليون جنيه، في بضعة أشهر، ثم هربت خارج السويس، وتركت المودعين يتخبطون بين ادعاءات وحجج شقيقها وشقيقتها بتأخر البضاعة بسبب إجراءات في الموانئ، ما أدى لقطع حبل الثقة بينها واصدقائها فحرروا