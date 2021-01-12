بدء تشغيل محطة مياه عين غصين بالإسماعيلية بعد صيانتها

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مصراوي Masrawy

الإسماعيلية- حسام الدين أحمد:

بدأت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة، التشغيل التجريبي لمحطة "عين غصين الكرنك" بمحافظة الإسماعيلية، للعمل بطاقة 30 لترًا في الثانية.

وجرى التشغيل بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والإحلال والتجديد الجزئي لرفع كفاءتها، وتخدم المحطة أهالي منطقة عين غصين الغربية، والضبعية الغربية، والمناطق المجاورة، بما يقرب من 25 ألف نسمة.

وقال اللواء عبدالحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إنه يتابع لحظة بلحظة أعمال التجديد بالمحطة، والتي جرت تحت إشراف الدكتور محمد عبدالحميد رئيس قطاع المعامل والجودة بالشركة، وبتنفيذ مهندسين وفنيين وعمال الشركة.

وشملت الصيانة طلمبات العكرة والوسيطة لـ12 طلمبة، وصيانة 2 بلاور هواء وتوريد وتعبئة وسط ترشيحي جديد لطبقات مختلفة الأقطار حسب الكود المصري، وصيانة لوحتين كهرباء خاصة بالمحطة.

وأضاف عصمت، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أن أعمال الصيانة شملت غسيل وتطهير خزان المياه المرشحة وغسيل ونظافة حاويات العكرة والكيماويات والترسيب والفلاتر، بهدف تقديم خدمة متميزة في مجال مياه الشرب وتوفير كوب مياه نظيف للمستفيدين من المحطة.