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وزير الآثار يقرر استمرار أعمال لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة

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مصراوي Masrawy

01:11 م الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، باستمرار أعمال لجنة تسيير أعمال غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة.

ونص القرار في المادة الأولى، بأن تستمر اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 476 لعام 2020، على أن تباشر أعمالها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدتها المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 504 (مكررا) لسنة 2020 المشار إليه، وذلك لمدة شهرين أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد أيهما أقرب.

وجاء في المادة الثانية: بأن ينشر القرار في جريدة الوقائع الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

يذكر أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، كان قدر أصدر خلال شهر سبتمبر الماضي، قرارا بإلغاء إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة التي عُقدت بتاريخ 31/10/2018، وذلك تنفيذا لحكم قضائي.

ونص قرارالوزير، على تشكيل لجنة لتسيير أعمال الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي وعضوية كلٍ من نورا علي، كريم محسن، أحمد إبراهيم، هشام أمين، وتتولى اللجنة مباشرة أعمال مجلس إدارة الغرفة لمدة شهرين من تاريخ سريان هذا القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد أيهما أقرب.

قرار زير السياحة.قرار وزير السياحة

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