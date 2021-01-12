للمرة الثانية.. المذيع الداخلي بالبرلمان يطالب النواب الالتزام بالكمامة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

طالب علوم حميدة، مقرر الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، أعضاء المجلس، الالتزام بارتداء الكمامات أثناء الجلسة، في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة للمجلس لمواجهة أي عدوى بفيروس كورونا.

وبدأت فعاليات الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، برئاسة الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، بصفتها أكبر أعضاء المجلس سنا.

وقال المذيع الداخلي للجلسة للنواب: أرهقناكم بالنداء.. نرجو ارتداء الكمامة".

ويؤدي نواب المجلس المنتخبون بالنظام الفردي، اليمين الدستورية، بعد تلاوة قرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بدعوة مجلس النواب للانعقاد.

كما تم تلاوة مقرر الجلسة، قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن نتيجة انتخابات مجلس النواب.

وينتظر النواب المعينون والمنتخبون بنظام القائمة في خيمة خصصتها الأمانة العامة لمنع التزاحم داخل القاعة في ضوء مواجهة فيروس كورونا.