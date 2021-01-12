رغم الإغلاق.. إسرائيل تسجل حصيلة قياسية لإصابات كورونا

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مصراوي Masrawy

تل أبيب - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء تسجيل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بكورونا، وذلك رغم فرض إغلاق عام ثالث.

وسجلت الوزارة 9589 إصابة جديدة بكورونا في اليوم السابق. وبلغت نسبة الاختبارات الإيجابية 7.6%.

وتجاوز إجمالي عدد المصابين حتى الآن بالفيروس، التي يبلغ عدد سكانها 9.2 مليون نسمة، النصف مليون.

ومنذ صباح الجمعة، جرى إغلاق جميع المدارس ورياض الأطفال في إسرائيل، باستثناء التعليم الخاص.

كما سيتم منع الإسرائيليين، لمدة أسبوعين، من التنقل لأبعد من كيلومتر واحد من منازلهم، مع وجود استثناءات. وتتضمن القيود إغلاق الأعمال مثل مراكز التسوق، ومنع المطاعم من تقديم أي خدمات باستثناء توصيل الطلبات.

وتأمل إسرائيل أن تؤدي حملة التلقيح السريعة قريبا، بالإضافة إلى إجراءات الإغلاق الحالية، إلى تراجع عدد الحالات.

ووفقا لموقع "آور وورلد إن داتا" البحثي، فإن إسرائيل تأتي في المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح من بين كل مئة فرد من السكان، بمعدل 38ر21، تليها الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وأطلقت إسرائيل حملتها لتوزيع اللقاحات المضادة لكورونا في 20 ديسمبر، وبدأت بمن تزيد أعمارهم عن 60 عاما وكذلك الأشخاص الأكثر عرضة للخطر وغير ذلك من الفئات ذات الأولوية.

ودعت إسرائيل الآن من تزيد أعمارهم عن 55 عاما وأطقم التدريس للتقدم للحصول على اللقاح.

ويعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن يتمكن كل المقيمين فوق 16 عاما من الحصول على اللقاح بحلول مارس.