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حملة اليوم الواحد.. تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية أعلى الطرق السريعة والصحراوية

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حملة اليوم الواحد.. تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية أعلى الطرق السريعة والصحراوية حملة اليوم الواحد.. تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية أعلى الطرق السريعة والصحراوية

مصراوي Masrawy

12:53 م الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية عن ضبط 4144 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1760 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 116 مخالفة السير بدون تراخيص، 34 مخالفة شروط التراخيص، 47 مخالفة موقف عشوائي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية وتنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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