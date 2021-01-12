لمدة 6 أشهر لإنشاء كوبري.. تحويلات مرورية وغلق طريق الثلاجة في الجيزة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال إنشاء كوبري سيارات أعلى مزلقان (المرازيق/طريق الثلاجة) بدائرة مركز شرطة البدرشين، الأمر الذي يستلزم (غلق كلي لطريق الثلاجة) من أمام المزلقان في الاتجاهين وذلك لمدة (6 أشهر ).

وجاءت التحويلات كالتالي:- حركة سير المركبات القادمة من طريق المريوطية وطريق أسيوط الزراعي وترغب في السير اتجاه طريق الثلاجة مروراً بمزلقان المرازيق ذهاباً وإياباً تسلك طريق الدكمي والذي يبعد عن طريق الثلاجة ما يقرب من (1,5كيلو متر ).

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.