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رئيس نادي القضاة يهنئ أعضاء مجلس النواب: الشعب المصري يعقد آمالا كبيرة على البرلمان

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رئيس نادي القضاة يهنئ أعضاء مجلس النواب: الشعب المصري يعقد آمالا كبيرة على البرلمان رئيس نادي القضاة يهنئ أعضاء مجلس النواب: الشعب المصري يعقد آمالا كبيرة على البرلمان

مصراوي Masrawy

12:47 م الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب- طارق سمير:

قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي لنادي القضاة، إنه بمناسبة الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب للفصل التشريعي الثاني 2021 -2026، فإن الشعب المصري يعقد آمالًا كبيرة على مجلس النواب الجديد عقب أن حاز أعضاؤه على ثقة الشعب، وأن ذلك جاء من خلال انتخابات حرة نزيهة شفافة أدارتها الهيئة الوطنية للانتخابات بإشراف قضائي كامل.

وأضاف المتحدث الرسمي لنادي القضاة أن المستشار محمد عبدالمحسن يهنئ مجلس النواب على انعقاد أول دور تشريعي للدورة البرلمانية، ويعرب بهذه المناسبة عن خالص تمنياته للسادة النواب بالمجلس رئيسًا وأعضاء أن يرزقهم الله السداد والتوفيق، في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها في سبيل الاستقرار والتنمية وإحراز التقدم الاقتصادي والحفاظ على مقدرات الشعب المصري العظيم.

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